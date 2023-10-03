Мособлгосэкспертиза одобрила свыше пятидесяти цифровых моделей проектируемых объектов в Подмосковье

С января прошлого года Мособлгосэкспертиза проверила более 50 цифровых информационных моделей (ЦИМ) проектируемых объектов, которые представили проектировщики. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В ведомстве уточнили, что данные проекты рассмотрят до конца этого года. Речь идет об объектах производственного и непроизводственного назначения, социальных объектах, автомобильных дорогах, объектах инженерной и коммунальной инфраструктуры. По данным министерства, такая работа позволила увеличить качество моделей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.