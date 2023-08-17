Мособлизбирком: корпоративная культура системы избирательных комиссий Подмосковья развивается

Корпоративная культура системы избирательных комиссий Подмосковья развивается, сообщили в Мособлизбиркоме. В прошлом году в регионе запустили проект, нацеленный на эффективное взаимодействие между всеми участниками избирательного процесса.

Эта работа продолжается и в текущем году. Члены избирательных комиссий актуализируют свои знания и самостоятельно изучают специально подготовленное пособие в формате видеоролика. В нем рассказывается о правилах общения с избирателями, стандартах внешнего вида членов комиссий.

«Благодаря данному проекту, Мособлизбирком планирует и дальше менять отношение избирателей к выборам в лучшую сторону и делать атмосферу на избирательных участках более дружелюбной», - говорится в сообщении.

В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.