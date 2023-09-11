Мособлизбирком подвел предварительные итоги по выборам в Подмосковье. Отмечается, что в области было обработано сто процентов протоколов УИК.

В результате голоса избирателей распределились следующим образом: Андрей Воробьев («Единая Россия») набрал 83,68% голосов, Александр Наумов от КПРФ – 6,37%, Кирилл Жигарев от ЛДПР – 4,82%, Анатолий Никитин («Справедливая России – за правду») – 4,06%.

В общей сложности, в голосовании приняли участие 3 682 447 жителей региона. Общая явка составила 60,53%. Явка на избирательных участках составила 58,32% (3 288 294 человек), по системе ДЭГ – 88,52% (394 153 человека).