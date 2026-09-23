Новый тренд уже в Подмосковье: в Ступине в парке заработал автомат с мгновенной печатью

В парке имени Николая Островского, расположенном в Ступине, начал работать фотоавтомат нового формата. Как проинформировала администрация парка, аппарат позволяет не только сделать снимок на месте, но и моментально распечатать готовые кадры — в том числе напрямую с экрана мобильного устройства, сообщил REGIONS.

Поводом для установки автомата стала простая бытовая проблема. Люди сегодня фотографируют постоянно, однако снимки оседают в телефоне и до печати, как правило, не доходят. В Ступине предложили решение: аппарат, работающий по принципу мгновенной печати. Его разместили неподалеку от скейт-парка и кафе — в месте, где горожане проводят время целыми компаниями.

Что умеет устройство. Во-первых, оно позволяет запечатлеть всех, кто собрался рядом, и сразу получить яркие отпечатки. Во-вторых, дает шанс сохранить на бумаге любимый кадр из галереи телефона. На всю процедуру уходит не больше пары минут. Готовый снимок можно взять в руки, подписать с обратной стороны или вставить в рамку.

Найти аппарат несложно: его выдает яркая будка возле скейт-площадки. Воспользоваться услугой может любой желающий.

«Бумажное фото — это особая традиция, которая объединяет поколения. Нам хотелось, чтобы у жителей и гостей округа появилась возможность сохранить теплые моменты осени не только в телефоне, но и в реальном альбоме», — поделилась главный инспектор отдела культуры и молодежной политики Ольга Кочергина.

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