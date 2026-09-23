Хочется спать весь день? Врачи объяснили, сколько часов сна нужно осенью

С наступлением осени многие замечают, что утром становится сложнее вставать, а днем чаще появляется желание прилечь. На продолжительность сна влияют не столько календарные месяцы, сколько сокращение светового дня, режим работы и привычное время отхода ко сну. Врач общей практики Елена Костькина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько часов сна нужно взрослому человеку и почему осенью особенно важно не сбивать режим.

По словам специалиста, большинству взрослых людей необходимо спать не менее семи часов в сутки, а оптимальная продолжительность для многих составляет около семи-девяти часов. При этом универсальной цифры для всех нет: потребность во сне зависит от возраста, индивидуальных особенностей и качества самого сна.

«Осенью не обязательно специально увеличивать продолжительность сна на несколько часов. Если человеку комфортно семь-восемь часов и после пробуждения он чувствует себя отдохнувшим, менять привычный режим только из-за наступления сентября не нужно. А вот постоянное недосыпание действительно может сильнее ощущаться в период, когда световой день становится короче», — объяснила Костькина.

Врач посоветовала по возможности ложиться и вставать примерно в одно и то же время, а вечером снижать количество яркого света и не проводить последние часы перед сном за бесконечным просмотром телефона. Если утром приходится вставать рано, лучше не пытаться компенсировать регулярный недосып только длительным сном по выходным.

«Если человек спит по семь-восемь часов, но все равно постоянно хочет спать днем, с трудом просыпается утром или чувствует выраженную усталость, дело может быть не только в осени. В такой ситуации стоит обратить внимание на качество сна и при необходимости обсудить проблему с врачом», — отметила специалист.

При этом несколько более долгий сон в отдельные дни сам по себе не является проблемой. После особенно напряженной недели организм может требовать дополнительного отдыха. Главное — чтобы сонливость не становилась постоянным состоянием и не мешала обычной жизни.