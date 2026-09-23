Осенний образ для народного символа: жители Дубны украсили деревянную собаку венком из кленовых листьев

Жители Дубны нарядили деревянную собаку на набережной в осенний венок. Скульптура, которую горожане давно воспринимают как неофициальный символ города, получила аксессуар из желто-красных кленовых листьев. Авторами украшения стали сами местные жители. А первыми, кто по достоинству оценил обновку, оказались не люди, а собаки: четвероногие прохожие один за другим подходят к изваянию и тщательно его обнюхивают, сообщил REGIONS.

Дети обнимают пса и трут ему нос «на удачу». Владельцы четвероногих назначают рядом встречи. Фотографы приводят сюда молодоженов и выпускников. Туристы непременно включают деревянного пса в свой маршрут по набережной. Постепенно сложилась и добрая традиция: горожане наряжают скульптуру по сезону. Зимой на ней уже побывали шапка и шарф, летом — бандана, а в межсезонье кто-то обязательно поправит ей «шерстку» и подкрасит нос.

Этой осенью местные жители сплели для пса венок из самых ярких кленовых листьев — желтых, багряных, оранжевых. В таком виде собака идеально вписалась в золотой пейзаж набережной: вокруг пожелтевшие деревья, спокойная вода и низкое осеннее солнце.

Фотографии обновленного пса быстро разошлись по городским пабликам. В группе «ЧП Дубна» жители делятся впечатлениями.

«На набережной у этой собачки появилось красивое осеннее украшение. И, судя по всему, другим хвостатым оно тоже пришлось по душе. Другие собаки подходят и активно нюхают венок», — пишут дубненцы.

Выяснилось, что кленовый венок — не только украшение, но и приманка для местных четвероногих. Собаки, гуляющие по набережной, то и дело сворачивают к скульптуре: обнюхивают венок, виляют хвостами, а некоторые пытаются аккуратно стащить листочек «на память». Хозяева смеются: у деревянного пса наконец-то появился собственный фан-клуб.

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