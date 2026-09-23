«Стоит мазерати, а из нее выходит курьер»: доставка в Лыткарине удивила горожан необычным транспортом

Жители Лыткарина стали свидетелями необычной картины: доставку заказов в округе наладили на раритетном автомобиле Maserati Mexico. Таких машин в свое время выпустили всего 482 экземпляра, так что пицца и роллы теперь приезжают к горожанам с итальянским шиком, сообщил REGIONS.

Пока курьеры в других городах соревнуются в скорости на велосипедах и электросамокатах, местные доставщики сделали иной выбор. По их мнению, самокаты — удел слабаков, а потому они пересели на итальянское купе класса Гран Туризмо. Именно этот автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом, теперь, судя по всему, считается в Лыткарине самым подходящим транспортом для доставки пиццы и роллов.

Подписчики местного паблика напоминают: Maserati Mexico вошла в историю как одна из самых красивых и технически совершенных машин своего времени. Итальянский дизайн, мощь гоночного мотора и роскошь представительского седана — все это, по их словам, теперь помогает доставлять заказы с особым шиком.

Один из местных автомобилистов, увидев во дворе такое чудо, не сдержал эмоций.

«Я вышел из подъезда и обомлел. Стоит мазерати, а из нее выходит курьер с пиццей. Я думал, что у меня глюки. Свою "Ладу" припарковал рядом и почувствовал себя бедным родственником», — поделился в комментариях Виталий.

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