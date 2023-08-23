Мособлизбирком: в Подмосковье будут уделять внимание каждой категории избирателей

При организации выборов губернатора в Московской области внимание уделят всем категориям граждан, в том числе, людям с повышенными потребностями. Об этом сообщили в соцсетях областной Избирательной комиссии. Всего, по данным Минсоцразвития Подмосковья, на территории региона зарегистрированы свыше 300 тысяч таких избирателей.

Так, в рамках создания комфортных условий большинство избирательных участков будут находиться на первых этажах и оборудованы пандусам, а сами участки — оснастят информационными плакатами, выполненными крупным шрифтом. В этом году для данной категории граждан также изготовят дополнительные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля.

Напомним, что в период выборов Общественная палата Подмосковья будет обеспечивать наблюдение на избирательных участках.