Мострансавто дарит пассажирам ленты с триколором в честь Дня России

Для создания праздничного настроения в честь Дня России в автобусах Мострансавто, а также на автовокзалах и автостанциях раздают ленты с цветами флага страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Примечательно, что триколор можно получить в разных городах региона. Мострансавто регулярно проводит акции и дарит жителям и гостям Подмосковья приятные сувениры. Бело-сине-красную ленту можно прикрепить на одежду.

В ведомстве напомнили, что 12 июня общественный транспорт региона работает по расписанию субботы. Просим пассажиров быть внимательными, учитывать эту информацию при планировании поездок.