Мострансавто перевезет участников экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево»

Автобусы Мострансавто в субботу доставят туда – обратно участников акции «Наш лес. Посади свое дерево». Центральная площадка мероприятия — территория у деревни Новая Купавна в Богородском городском округе.

В обслуживании будут задействованы автобусы большого класса в режиме шаттлов. Специалисты проверят системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями проведут дополнительный инструктаж по работе на маршрутах, соблюдению ПДД и правил перевозки пассажиров.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Жители Московской области и гости региона могут принять в ней участие, начиная с субботы и до конца месяца. На 700 участках подготовлен посадочный материал и инвентарь (перчатки, ведра, лопаты, мечи Колесова). Адреса всех площадок указаны на сайте «Геопортал Подмосковья» в разделе «Комитет лесного хозяйства МО» (Наш лес. Посади свое дерево 2023).

Напомним, Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО.