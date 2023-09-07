«Мострансавто» в августе предоставило ЦППК около 280 компенсационных автобусов
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Компания «Мострансавто» по заказу ЦППК в августе предоставила около 280 автобусов для перевозки пассажиров на специальных маршрутах, которые были введены из-за изменений в расписании электричек и планового ремонта на железнодорожной инфраструктуре.
Самое большое количество транспортных средств — свыше 160 — было предоставлено для перевозки пассажиров из-за изменений графика движения пригородных поездов Савеловского направления. Компенсационные автобусы различных классов курсировали до полного возобновления железнодорожного сообщения и окончания путевых работ, подчеркнули в пресс-службе областного министерства транспорта.
Водители компенсационных автобусов регулярно проходили инструктажи о строгом соблюдении ПДД, расписания и схем движения маршрутов. Для проезда на данных автобусах пассажиры предъявляли проездные документы на соответствующие пригородные поезда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии движения по автодороге «Осташковское шоссе — деревня Ульянково».