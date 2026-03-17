Мотор остался прежним: обнародованы цены за базовую версию нового «Москвич 3» 2026

Московский автомобильный завод «Москвич» обнародовал прайс-листы на самую популярную модель бренда — кроссовер «Москвич 3» 2026 модельного года. Как выяснилось, стоимость транспортных средств выросла по сравнению с версиями предыдущего года, пишет carexpo .

В зависимости от выбранной модификации удорожание составило от 58 до 65 тысяч рублей. Наименьший рост цены зафиксирован у начальной версии с механической коробкой передач. Модификация «Стандарт Плюс» с вариатором подорожала на 64 тыс. руб., а топ-вариант «Комфорт» — на 65 тыс. руб.

Новые расценки выглядят следующим образом: базовая версия «Стандарт Плюс Телематика» с МКП оценена в 2 млн 10 тыс. руб. Аналогичная комплектация, но с вариатором, обойдется покупателю в 2 млн 105 тыс. руб. За максимальное исполнение «Комфорт Телематика» с вариатором дилеры попросят 2 млн 240 тыс. руб.

Важной особенностью машин 2026 года (с индексом MY26) стало штатное оснащение телематической системой «Мой Москвич». Оплата за трехлетний период пользования сервисами уже включена в итоговую цену. Благодаря этому функционалу владелец получает возможность дистанционно отслеживать геолокацию и техническое состояние автомобиля, запускать мотор удаленно, а также получать оповещения о срабатывании сигнализации или падении заряда АКБ.

Техническая начинка модели осталась без изменений. Под капотом у всех версий расположен полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 136 лошадиных сил. Крутящий момент агрегата равен 200 Нм, привод исключительно передний.