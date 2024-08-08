Российские войска дали достойный отпор неудачной попытке наступления ВСУ в Курской области, о чем написала Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Попытка наступления Вооруженных сил Украины на курском направлении была пресечена российскими мотострелковыми подразделениями Воздушно-космических сил. В среду, 7 августа, наши военнослужащие были оперативно переброшены в район Коренево, где они остановили продвижение противника.

В результате ожесточенных боев ВСУ понесли ощутимые потери и были вынуждены отступить, не достигнув целей. Этот неудачный опыт, по мнению бывшего президента России Дмитрия Медведева, должен стать уроком для украинского командования.

Ранее сообщалось о том, что вооруженные подразделения Украины потеряли 660 бойцов и 82 единицы бронетехники с начала наступления на приграничные территории Курской области.