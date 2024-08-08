На курском направлении ВСУ потеряли уже 660 бойцов

Большое внимание российской прессы сейчас уделено обстановке в Курской области. Так, в СМИ озвучили потери Вооруженных сил Украины при попытке наступления в регионе.

Во вторник, 6 августа, вооруженные подразделения Украины напали на приграничные территории Курской области. Под обстрел попали близлежащие населенные пункты. Фотографии с последствиями массированных ударов опубликовал врио губернатора региона Алексей Смирнов на своей странице в социальных сетях.

На кадрах видно разрушенные жилые дома и объекты инфраструктуры. Пострадали административные здания и храмы. В регионе на данный момент отменены все массовые мероприятия.

Также в Министерстве обороны России заявили о том, что ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники с начала боевых действий на курском направлении. Информацией ведомства поделились в ТАСС.

Ранее Владимир Путин прокомментировал действия ВСУ в Курской области. Президент России назвал их «очередной провокацией» со стороны киевского режима.