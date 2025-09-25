В Раменском вынесли приговор по делу о ДТП, в котором погиб ребенок

Раменский городской суд вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии в Бронницах, в котором погибла двухлетняя девочка, 37-летняя женщину признали виновной по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 28 мая 2025 года водительница автомобиля марки «КИА» двигалась задним ходом на придомовой территории на улице Пущино в городе Бронницы, когда совершила наезд на девочку. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в медицинском учреждении.

Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. Она будет отбывать наказание после достижения ее дочерью 14-летнего возраста.

