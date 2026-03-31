Мотоциклисты из десятков стран проедут по историческим местам Великой Отечественной войны

В 2026 году Серпухов станет одной из ключевых остановок XI Международного мотомарша, организованного отделением мотоклуба «Ночные Волки». Мероприятие носит название «Дороги Победы — Кавказ кузница героев 2026». Его основной целью является почтение памяти тех, кто сражался против фашизма, а также напоминание о героических подвигах, обеспечивших победу в Великой Отечественной войне, пишет REGIONS .

В мотомарше примут участие мотоциклисты из различных стран, включая Россию, Белоруссию, Австралию, Швейцарию, Германию, Чехию, Словакию, Словению, Польшу, Черногорию и Болгарию. Представители этих государств когда-то совместно сражались с фашизмом, и их участие символизирует единство народов.

Маршрут колонны пройдет через исторические места, где особенно проявился героизм советских солдат. Участники проедут с флагами Победы, на лобовых стеклах будут размещены портреты героев войны.

По словам представителя серпуховского отделения «Ночных Волков» Романа Сурупова, участники мотомарша возложат цветы к памятнику Воину-освободителю в Серпухове и привезут частицу Вечного огня от монумента в берлинском Трептов-парке. Сурупов отметил, что серпуховской памятник стал прототипом для бронзового монумента в Берлине, что делает событие особенно символичным и подчеркивает историческую связь двух стран через память о войне.

Помимо церемонии с Вечным огнем, участники традиционно возложат цветы к мемориалам, поздравят ветеранов, проведут «Уроки мужества» и посадят деревья в рамках акции «Русский лес». Местное отделение мотоклуба также организует обзорную экскурсию по городу для гостей.

Мотомарш завершится 9 мая масштабными праздничными мероприятиями на Кавказе, которые станут напоминанием о том, как единство и сила духа помогли народам одержать победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.