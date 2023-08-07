Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» помогут доставить помощь из Балашихи в Лисичанск

Порядка четырехсот килограммов помощи собрали жители микрорайонов Ольгино и Павлино в Балашихе. Груз сначала доставят в Лисичанск, а потом волонтеры передадут ее лично в руки жителям прифронтовых городов и поселков Луганской области.

«Для них даже пачка гречки, риса или сахара — это огромная помощь. Нет медицины, нет аптек, нет медпунктов. И любая помощь от медицины до продуктов — это огромный вклад в общее дело», — подчеркнула руководитель фонда «Все будет хорошо» Раиса Платонова.

В машине Раисы все самое необходимое: одежда, обувь, пеленки, подгузники, постельные принадлежности и средства личной гигиены. Много лекарственных препаратов. То, что нужно именно это, она знает не с чужих слов. В Балашиху Раиса Платонова переехала год назад. Родилась и выросла в Донецке. Она на постоянной связи с друзьями и знакомыми, которые остались там.

Весь путь от Балашихи до Лисичанска гуманитарный конвой будут сопровождать мотоциклисты из клуба «Ночные волки» из Балашихи и Железнодорожного. Так что нынешний марафон — это еще и дань уважения одному из самых известных мотоклубов страны. В этом году ему исполняется 34 года.