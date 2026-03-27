Мозг обманывает тело: как болезнь Паркинсона заставляет мышцы сражаться друг с другом

Американские ученые выяснили, как именно мозг и мышечная система реагируют на внезапную потерю равновесия у пожилых людей и тех, кто страдает болезнью Паркинсона. Результаты этого исследования опубликованы в научном журнале eNeuro.

В ходе экспериментов специалисты сравнили защитные механизмы организма в разных возрастных группах. Ранее считалось, что при резком нарушении устойчивости у молодых людей сначала срабатывает автоматическая реакция на уровне ствола мозга, а если толчок оказывался слишком сильным, к процессу подключалась кора головного мозга, создавая вторую волну активности.

Однако у пожилых добровольцев и пациентов с болезнью Паркинсона картина оказалась иной. Как объяснила руководитель исследования Лена Тинг, даже незначительное колебание тела провоцирует у них чрезмерно мощную активацию мозга. Чем активнее кора головного мозга вынуждена вмешиваться в процесс, тем сложнее человеку вернуть утраченное равновесие.

Ключевое отличие обнаружилось и в координации мускулатуры. В здоровом организме при попытке удержать баланс мышцы-агонисты напрягаются, а их антагонисты расслабляются. У испытуемых из групп риска наблюдалось одновременное напряжение обеих противоборствующих групп. Это приводит к физиологической скованности (ригидности) и существенно снижает способность стабилизировать положение корпуса.

По мнению авторов работы, именно этот механизм объясняет, почему с возрастом учащаются падения, а при нейродегенеративных заболеваниях страдает координация. В перспективе анализ мышечной активности после внезапного толчка может стать маркером перегрузки мозга и использоваться для ранней диагностики риска падений. При этом исследователи уточняют, что предложенная методика пока требует дополнительной доработки.