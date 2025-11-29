Мозг тает от гула: жизнь в шуме грозит состарить мозг на 10 лет

Повседневный шум городского транспорта не просто мешает концентрации, но и напрямую влияет на когнитивные функции головного мозга горожан. К такому выводу пришла международная группа исследователей из университетов Эйндховена и Гонконга, пишет Planet Today со ссылкой на Appetite.

Специалисты проанализировали данные магнитно-резонансной томографии 10 тыс. жителей крупных мегаполисов и сопоставили их с картами шумового загрязнения. Результаты показали, что у людей, проживающих в районах с постоянным фоновым гулом выше 55 децибел, кора головного мозга в областях, отвечающих за память и внимание, в среднем на 3% тоньше.

Параллельно экономисты подсчитали, что снижение продуктивности из-за хронического шумового воздействия может обходиться крупной компании в сумму до ₽15 млн в год на каждую тысячу сотрудников. Исследователи рекомендуют использовать шумопоглощающие материалы в отделке офисов и жилых помещений, а также активнее озеленять городское пространство.

