Мозг в режиме угрозы: нейропсихолог объяснила, почему прогулки и тишина важнее тренировок
Нейропсихолог Гроза назвала прогулки способом вывести мозг из режима угрозы
Нейропсихолог Елена Гроза в беседе с «Москвой 24» перечислила повседневные привычки, способные защитить здоровье мозга. По её словам, ключевое значение имеют регулярные прогулки и осознанное сокращение информационного шума.
Специалист пояснила, что мозгу жизненно необходимо периодически покидать режим постоянной угрозы. Помогают в этом дыхательные упражнения с удлинённым выдохом, телесные практики и психотерапия. Главное условие — системность: тренировки, полноценный отдых и сон должны быть налажены и выполняться регулярно.