«Мозги пудрят, а они ведутся»: правоохранители задержали террориста, планировавшего подорвать танковое училище

Мужчина создавал дома зажигательные устройства, которые в количестве 17 штук спрятал неподалеку от танкового училища. Официальная версия следствия гласит, что мужчина стремился к поджогу военной техники. 30-летний подозреваемый стал членом террористической организации около трех месяцев назад и с того момента активно искал подходящие для атаки цели.

Первой из них и стало здание Казанского высшего танкового командного училища. Мужчина планировал нападение, однако его вовремя задержали сотрудники ФСБ и Центра «Э». Дома у подозреваемого нашли множество предметов для осуществления террористической деятельности: таймеры для детонаторов, компоненты взрывчатки, квадрокоптер и системы сброса.

В настоящий момент горе-террористу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

«Тридцать лет мужику, а в голове черт знает что»; «Таких, как он, их же собственными снарядами и подрывать надо»; «Парням нашим молодым мозги пудрят, а они ведутся. Сколько этому пообещали за продажу Родины?» — с негодованием высказались россияне.

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