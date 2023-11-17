Можайские школьники принимают участие в профориентационном проекте
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Можайск]
Школьники 6-11-х классов из подмосковного Можайского городского округа стали участниками профориентационного проекта Можайского техникума.
С учениками работают наставники, у которых за плечами большой профессиональный опыт. Ребятам помогают узнать о разных профессиях и наметить собственный карьерный путь.
Так, ребята уже узнали больше практических и реальных вещей о профессии дизайнера одежды, специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», а также о ветеринарном деле. На некоторых занятиях школьники смогли получить и практические навыки.
Как отметили представители администрации подмосковного Можайского городского округа, вопрос выбора карьерного пути всегда актуален для молодых ребят и учеников старших классов. Так, учебные заведения муниципалитета помогают ребятам в этом нелегком пути.