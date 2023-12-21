Можайские школьники встретились с «серебряным волонтером»

Школьники из подмосковного Можайска встретились с волонтером с многолетним стажем Валентиной Фомченко. Она поделилась со школьниками своим опытом, ведь на ее счету сотни добрых дел.

Валентина начала волонтерскую деятельность еще в школе, когда еще была сначала в организации октября, а потом и пионеров. Как рассказывает она сама, ей всегда хотелось помогать людям, и до сих пор Валентина не оставила это дело.

Фомченко делится опытом и с подрастающим поколением, рассказывает, чем вдохновляется и говорит о том, как важно хвалить самого себя и быть добрее к окружающим.

На встрече с волонтером присутствовали школьники из Можайска и Рузы. Такая встреча была для них очень полезной. Ребята вдохновились и обещают применить советы Валентины Фомченко в жизни.