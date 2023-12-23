Можайский «Бородинский хутор» организовывает конные прогулки

Представители подмосковного Можайского городского округа напомнили, что на базе «Бородинский хутор» можно совершить конный прогулки по историческим местам муниципалитета.

Так, на конно-туристической базе туристы могут покататься на лошадях, а потом остаться на выходные в бревенчатом атмосферном домике: сходить в баню, пожарить шашлык, а утром съесть завтрак, приготовленный целиком из фермерских продуктов.

В конюшне «Бородинского хутора» живет полсотни лошадей разных мастей. У каждого животного свой темперамент и характер. Опытные инструктора помогут выбрать лошадь для идеальной прогулки длинною в несколько часов.

Помимо этого, на базе хутора можно записать ребенка на персональное занятие по верховой езде. А для любителей острых ощущений здесь можно арендовать квадроцикл и поездить по разным маршрутам.