Можайский городской округ откроет купальный сезон 1 июня

Можайск откроет купальный сезон с первого дня лета вместе с другими округами Московской области. Для жителей будет доступен любимый Ильинский пляж около деревни Блазново. На месте провели необходимые проверки и подготовки для повышения комфорта и безопасности посетителей.

Ильинский пляж получил разрешение на проведение купального сезона. В 2024 году в Можайске он будет единственным действующим и официально разрешенным для летнего отдыха.

Перед открытием купального сезона водолазы исследовали дно водоема. На местности провели противоклещевую обработку, а также отобрали пробы воды для лабораторных исследований. Пакет документов для получения декларации безопасности пока в процессе подготовки.

Для комфортного отдыха жителей будут действовать раздевалки, душевые, уборные, детские и спортивные площадки. Утолить голод и жажду можно будет в кафе. Для защиты от солнца предусмотрены зонтики и беседки. На Ильинском пляже можно будет не только купаться и загорать, но и активно провести время с семьей за катамаранами или сап-бордами.

Купальный сезон обещает быть теплым: уже с начала июня в Подмосковье прогнозируют комфортную погоду, которая позволит посетить любимый пляж.