Можайский округ начинают готовить к Новому году

Можайский городской округ начинают готовить к Новому году, сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета.

Так, на центральной улице установили световые элементы, иллюминации и арт-объекты, на Октябрьской площади – новогоднюю елку. Вскоре на Губернаторской площади появится главная городская ель и самый большой центральный каток, площадь которого составит 1,5 тысячи квадратных метров. В общей сложности в муниципалитете откроются 17 катков, с локациями можно ознакомиться здесь (https://t.me/adm_mgo/11684).

«С 1 декабря организации, предприятия, образовательные учреждения и активные жители начали украшать Московскую улицу в Можайске «Креативными елками». Также каждый житель Можайского округа может украсить своей «Креативной елью» наш парк «Ривьера», – добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.