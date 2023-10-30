«Может блокировать приход новой любви»: ясновидящая рассказала, что делать с обручальным кольцом после развода

О заветном обручальном кольце на пальце мечтают многие девушки с самого рождения. Но что делать, если семьи не получилось? Бывает, что за красивой свадьбой следует совсем не красивый развод, или мужа больше нет, а кольцо осталось.

Носить, выбросить, подарить или переплавить кольцо? Как лучше поступить в таком случае, мы решили узнать у известной ясновидящей Инны Мишиной. По ее словам, после развода кольцо из символа брачных уз превращается в простое украшение и его, конечно, не стоит носить, как напоминание о неудачном браке.

«Многие люди решают сохранить обручальное кольцо, ведь оно может быть символом важного периода в жизни человека. Однако хранить кольцо дома не стоит, так как его энергия может блокировать приход новой любви. Банковская ячейка может стать неплохим местом для хранения», — рассказала Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Обручальное кольцо не стоит дарить, так как его негативная энергетика точно не пойдет на пользу новому владельцу, уверена экстрасенс. Именно поэтому не нужно и оставлять его в наследство своим детям.

«Если очень хочется избавиться от кольца, то лучше всего отнести его в храм. Так оно послужит благому делу — благотворительности. А если продавать не хотите и кольцо дорогое, то проще всего попросить ювелира превратить его в кулон или брошь», — посоветовала Мишина.

Превратив обручальное кольцо в новое украшение, можно не беспокоиться, что на нем останется старая негативная энергетика — теперь его можно спокойно носить, заключила экстрасенс.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила гороскоп на первую неделю ноября для всех знаков зодиака.