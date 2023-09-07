«Может быть даже фатально»: выяснилось, какие диеты смертельно вредны для здоровья

В стремлении сбросить лишние килограммы некоторые люди доходят до крайностей. Они прибегают к помощи экстремальных и потенциально опасных курсов питания, а потом годами пытаются восстановить свой организм.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова назвала наиболее спорные виды диет, использование которых может быть чревато неприятностями. Первый из них способен даже убить человека.

«Голодание — это самая опасная практика, которая провоцирует проблемы с органами и системами организма. Оно может привести к дефициту питательных веществ, мускульной деградации, нарушению обмена веществ. Длительное голодание может быть даже фатально, поэтому его стоит применять только в лечебных целях и только по назначению и под контролем врача», — подчеркнула эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также существуют с виду безобидные курсы питания, предполагающие, как и другие, лишь частичные ограничения. Однако условия, которые люди ставят перед собой, оказываются чрезмерно жесткими.

«Монодиеты позволяют потреблять только один продукт или группу продуктов. Они являются причиной недостатка определенных питательных веществ — белков, витаминов или минералов. Это, в свою очередь, вызывает серьезные проблемы со здоровьем и замедление обмена веществ», — предупредила диетолог.

Помимо прочего, Кондаурова призвала не отказываться от базовых элементов, необходимых организму. Диеты, подразумевающие такого рода ограничения, тоже опасны для организма.

«Жиры важны для нормального функционирования организма, так как являются источником энергии, помогают усваивать витамины и регулируют гормональный баланс. От них же зависит здоровье кожи и волос», — пояснила собеседница.

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