«Может как угодно вертеть»: критик раскрыл, почему Земфира* просит полмиллиона евро за свой концерт
Критик Бабичев объяснил, почему Земфира* подняла прайс за выступление
Фото: [Максим Блинов/©РИА Новости]
Певица Земфира* больше не даст концертов в России, но готова выступить для русскоязычной публики в других странах, например, в Казахстане. Кроме того, сбежавшая звезда согласна провести и корпоратив — за него она просит 500 тысяч евро с предоплатой в 100 тысяч, сообщает RT.
Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал нам, почему артистка просит столь огромную сумму за выступление.
«Земфира* — это артистка, которая обладает каким-то опытом и своей аудиторией. В принципе, певица такого уровня может как угодно крутить-вертеть своими хотелками, брать какой угодно гонорар. Вопросы тут другие. Во-первых, заплатит ли за это кто-то? Во-вторых, мы же понимаем, от чего все это исходит. От того, что наши артисты, которые уехали за границу, выступают не так часто, как хотелось бы», — пояснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Даже если это будет концерт в Казахстане, добавил эксперт, надо еще все-таки зал собрать. Русскоговорящих людей хватает везде, но не все они являются поклонниками Земфиры* и согласятся платить деньги за билеты на ее концерт. В случае же, если найдется один богатый клиент, оплаты от него хватит надолго.
«Может быть, сумма и большая, но если кто-то ее заплатит, то пожалуйста, пусть Земфира* выступает. Может быть, она посчитала, что такая тактика будет выигрышной. Она получает гарантированно 500 тысяч евро и больше не выступает, например, полгода. И этого достаточно. Кто-то выступает, получает гораздо меньший гонорар, но вынужден пахать, проводить по 3-4 концерта, устраивать гастроли. А кто-то может вот так точечно выезжать, выступать раз в полгода или раз в год и жить безбедно до следующего концерта», — отметил Бабичев.
Таким образом, считает критик, певица страхуется от провальных мероприятий.
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*признана иноагентом в РФ