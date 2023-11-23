«Может как угодно вертеть»: критик раскрыл, почему Земфира* просит полмиллиона евро за свой концерт

«Может быть, сумма и большая, но если кто-то ее заплатит, то пожалуйста, пусть Земфира* выступает. Может быть, она посчитала, что такая тактика будет выигрышной. Она получает гарантированно 500 тысяч евро и больше не выступает, например, полгода. И этого достаточно. Кто-то выступает, получает гораздо меньший гонорар, но вынужден пахать, проводить по 3-4 концерта, устраивать гастроли. А кто-то может вот так точечно выезжать, выступать раз в полгода или раз в год и жить безбедно до следующего концерта», — отметил Бабичев.