«Может, мне вместо него лечь»: сестра хотела умереть вместо погибшего на СВО брата, чтобы утешить мать

Светлана Кочеткова тяжело переживает гибель сына на передовой. Тот был единственным мужчиной в ее жизни, и теперь без привычного надежного плеча женщина, кажется, потеряла опору в жизни.

Виктор Кочетков был разведчиком и погиб, пробыв на фронте всего лишь месяц.

«Я очень его любила. Он всегда был на моей стороне после скандалов и развода с мужем. Даже когда у меня были неприятности на работе, он хотел приехать и «разобраться». Я не знаю, как это литературно все описать. Вроде: «Давай ему или ей морду набьем». Хотя он никогда не был задирой. Говорили, что им с сестрой надо было родиться наоборот», — вспоминает Светлана в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По признанию Кочетковой, со дня гибели сына прошло больше года, но она до сих пор «не живет». Женщина долго плакала, пока не произошло событие, которое изменило многое. Свою роль сыграла дочь Алена. Для нее брат тоже был светом в окне, но бесконечные слезы матери больно ранили сердце девушки.

«Алена понимала, как мне невыносимо. Однажды случайно я услышала, как в разговоре с моей мамой она сказала: «Может, мне вместо него лечь, ей будет легче». После этого никто из родных почти не видел моих слез. Не было истерик ни на прощании, ни на людях», — признается Кочеткова.

Каким был Виктор Кочетков и как повела себя после гибели отца дочка, читайте здесь.