«Возьмем парашюты для папы»: дочка погибшего на СВО десантника утешает маму и бабушку

Многие сейчас считают СВО и то, что там происходит, каким-то далеким, нереальным. Проходит время, и забываются имена солдат, одних из самых лучших, которые никогда снова не войдут в нашу жизнь. Они остаются только в памяти, в мыслях, в боли, которую испытывают все их родные. Среди не вернувшихся оказался и Виктор Кочетков.

Как признается мать бойца Светлана, сын дался ей очень тяжело: роды длились целый день, много крови было потеряно. Врачи пять лет запрещали рожать второго ребенка. Но сестра Алена родилась через год и семь месяцев. И стала лучшим другом для Вити.

Рисунки с предсказаниями

«Витя был таким ласковым и заботливым с детства. Алена бросит игрушки или велосипед на улице, а он все собирает. «Тяжело», — кричит, но тащит. В школе все время мечтал о чем-то. Как говорила учитель, решает проблемы вместо того, чтобы слушать на уроках», — улыбается Кочеткова, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Мальчик родился в Тольятти, но в школу пошел уже в Чапаевске. Он очень любил рисовать комиксы. Светлана до сих пор рассматривает рисунки, которые делал ее сын. Он создавал свой мир. Мать все больше убеждается, что они реальны для сегодняшнего дня. На них российские солдаты борются с нацистами.

«Песня была: «Рисуют мальчики войну, рисуют танки и «Катюши». А он ведь их не рисовал. Как будто знал, что будет разведчиком и будет именно так выполнять задачи», — удивляется Кочеткова.

Фото: [ из личного архива семьи Кочетковых ]

Витя очень любил кошек и переживал за них. Уже взрослым он ходил с ребятами высвобождать котят из подвалов. Терпеть не мог, когда обижают слабых, и даже в армии был против «воспитания молодых». А маме писал очень нежные письма: «Как ты и говорила, все у нас будет хорошо. Если не будет, то сделаю».

«Совсем недавно перечитывала эти письма из армии. И вот — «сделал», — сокрушается потерявшая сына женщина.

Связал жизнь с армией

После окончания девятого класса в 2006 году Виктор поступил в машиностроительный техникум в Тольятти. А спустя три года отправился служить в армию в Уссурийск. После хотел работать в МЧС, но не прошел по состоянию здоровья. Но мечту не бросил и готовился: занимался боксом и рукопашным боем.

«Я всегда была против бокса и военной службы. Как чувствовала. Но от армии не отмазала, хотя и предлагали. Считала, что раз без отца рос, то пусть там что-то мужское получит. И все равно: если не бокс, так рукопашный бой. И к контрактной службе почти в 30 лет пришел. Очень гордился, особенно первым прыжком», — отмечает Кочеткова.

Жена Екатерина в тот раз снимала видео с балкона. Там видны лишь мелкие точки, а Виктор показывал маме и даже указывал, какая точка — он. Сослуживцы до сих пор вспоминают филигранные полеты Кочеткова. Олег С. рассказывает, как Виктор, прыгая с парашютом, на огромном поле нашел одинокий «Урал», на крышу которого и приземлился.

«Приземлился точно, но с крыши все-таки свалился, еще и о бампер спиной ударился. Даже странно, что ничего не сломал! Я его почти никогда не видел грустным, и потерю этого товарища мне трудно описать словами», — отмечает Олег.

По словам матери, последний год Виктор искал дедовы награды, хотел по ним определить, где тот воевал. Но медали где-то затерялись у бабушки дома, и их так и не нашли.

Фото: [ из личного архива семьи Кочетковых ]

Прощание с семьей

В момент начала СВО Кочетков сильно болел: то пневмония, то гайморит. В последний вечер перед командировкой, уже в апреле, семья играла в жмурки. Собрались все: Витя, жена Катя, мама Светлана, дочка, которую прозвали Королек, и племянница Ника. Солдат должен был утром улететь, а самолет отложили на день, как будто дали родным возможность проститься.

«Мы никогда раньше так не резвились. Потом мы сидели с ним рядом, а внучка крутилась вокруг. Он теребит ее хвостик на голове и говорит: «Как я буду без тебя?». Что он имел ввиду? Чувствовал ли, что не вернется? А мне хотелось сказать: «А как я без тебя?». Но я промолчала. Отгоняла плохие мысли», — вздыхает Светлана.

Но все же от судьбы не убежишь: 29 мая 2022 года Виктор Кочетков погиб, выполняя поставленные задачи в ДНР. Он был сапером и разведчиком и шел до конца.

Сейчас дочке Виктора четыре года. Она спрашивает: «Почему папа погиб?». Однажды Светлана смотрела видео сына и его дочки и заплакала. А девочка говорит: «Не плачь, мы возьмем два парашюта, полетим на то облачко и спасем папу. А мама возьмет парашюты для папиных друзей».

Ранее мы писали, как боец СВО погиб в памятном для своей семьи месте.