«Может приближать Апокалипсис»: рунолог раскрыла тайный смысл появления опасных ночных бабочек в Подмосковье

Появление необычных ночных бабочек в деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха удивило местных жителей. Энтомолог Иван Лучко уже рассказывал, что это древесница въедливая, которая обитает преимущественно в Крыму и на Кавказе.

Такое безобидное на первый взгляд насекомое способно здорово навредить садоводам, уничтожив плодовые деревья. Но может ли нашествие таких божьих творений сулить что-то нехорошее? Разбираемся с рунологом Ингой Райской.



Специалист отметила, что по Библии нашествие саранчи было первым знаком грядущего Апокалипсиса. Впоследствии человечество, опираясь на своих архаическую память, породило различные мифы о предзнаменованиях через насекомых. В случае с опасными ночными бабочками в Подмосковье, по уверению Райской, толковать Священное Писание не стоит буквально.

«К нашествию насекомых, к иным экологическим бедствиям не стоит относиться как к знакам Апокалипсиса. Это знак общего неблагополучия природы. Но так как это неблагополучие относится в том числе и к действиям человека, то и накопление этих знаков, на мой взгляд, может приближать Апокалипсис», — отметила рунолог.

Ранее мы рассказывали, как опасные ночные бабочки с юга объявились в деревне под Балашихой.