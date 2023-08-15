Опасные ночные бабочки с юга объявились в деревне под Балашихой

Сначала, по словам мужчины, он увидел какие-то перья на траве.

«Присмотрелся — разглядел необычную для наших мест бабочку. Через поиск по фото удалось найти много совпадений, которые говорили о том, что это древесница, и по факту — вредитель. У нас в саду повреждений растительности не нашли, но решили не оставлять вредителя», — рассказал Ксенафонтов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эта ночная бабочка величиной до пяти см наносит вред садоводам. Как пишут обеспокоенные жители Балашихи, безобидная на вид серая бабочка может уничтожить все плодовые деревья. Мы поговорили с энтомологом и выяснили, как от нее спастись.

Член Малой академии наук Крыма Иван Лучко рассказал нашему корреспонденту об опасностях крылатой и пояснил, откуда вредитель мог появиться в Подмосковье.

«Древесница въедливая (Zeuzera pyrina) обитает в европейской части России, преимущественно в Крыму и на Кавказе, но может посещать и Московскую область. Найти ее можно в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и на Украине», — говорит Лучко журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати, по словам эксперта, на Украине есть и другие представители семейства Cossidae, то есть древоточцы, гусеницы которых развиваются в древесине.

«В основном наносят вред сами гусеницы, поедая садовые деревья, такие, как яблоня, груша, абрикос, грецкий орех и декоративные растения. Гусениц может быть несколько. Они развиваются два года: первый год питаются под корой, а на второй год уходят в древесину дерева», — продолжает энтомолог.

Древесницы влияют на сокодвижение растений, вследствие чего деревья становятся более хрупкими и обламываются. Лучко советует сезонно опрыскивать деревья фосфорными соединениями. Это может спасти сад.

Ранее специалисты предупредили о возможной гибели трети куколок вредоносного шелкопряда в Подмосковье.