«Может простоять до весны»: стало известно, какие новогодние елки лучше покупать

В Подмосковье начинают работу елочные базары. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, первый такой базар откроется в Королеве уже в начале следующей недели. Всего будет 250 таких точек в 45 городских округах. Разбираемся, на что смотреть при покупке и как ухаживать за зеленой красавицей дома.

СЕМЬ РАЗ ИЗМЕРЬ

Во-первых, выбирая елку, нужно обратить внимание на ширину ствола. Руководитель питомника декоративных растений Митрохиных в Можайском округе Роман Митрохин говорит, что у ели высотой полтора-два метра ствол должен быть не менее 6 см в обхвате.

«Кора должна быть здоровой, без темных пятен и плесени. Но если есть смола – это, наоборот, хорошо. Это значит, что дерево живое», – объясняет Митрохин.

Нормальные цвета хвои – зеленый или сизый. А вот если есть желтые или оранжевые иголочки, ель может оказаться пересушенной. Такая долго не простоит.

«Еще нужно проверить ветки на эластичность. Чуть-чуть согните их и посмотрите, что будет дальше. Они должны вернуть свою форму», – говорит эксперт.

Роман Митрохин напоминает: вместо ели можно выбрать, например, пихту. Они пышнее, а иголки у них мягче. Но стоят пихты ощутимо дороже елок. А вот правила выбора и ухода для них одинаковы.

ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

Сразу заносить елку в квартиру не стоит – лучше ненадолго оставить в подъезде, чтобы она привыкла к теплу.

«Дома лучше не ставить дерево рядом с батареей, камином или другим источником тепла», – советует Митрохин.

Греть елку электрическими гирляндами тоже не стоит, об этом предупреждает флорист-дизайнер Екатерина Чекризова.

Фото: [ Павел Попов ]

«Зимой хвойные деревья впадают в спячку, а в помещении просыпаются, перестраиваются на весенний режим. Но так как солнечного света не хватает, в тепле они могут начать подсыхать», – говорит флорист.

Перед установкой нужно обработать ствол: счистить ножом кору у линии сруба. Потом поставить дерево в емкость с водой, а еще лучше – с влажным песком: это обеспечит дополнительное питание.

«Когда елка уже украшена, ее лучше не трогать. В покое дерево может простоять долго, но из-за движения начнет осыпаться», – уточняет Чекризова.

В МОДЕ ГИРЛЯНДЫ-НИТИ

Интересный вариант – купить елку с сохраненной корневой системой. Такие обычно продаются в кашпо уже с почвой.

«Попав в тепло, такое дерево тоже может осыпаться, прогнозировать это трудно. Но при успешной адаптации елка может простоять до весны. Расти в доме она, скорее всего, не сможет, но весной ее можно пересадить в открытый грунт», – добавляет флорист.

Дерево с корнями нужно поливать каждые два–три дня.

Если нет желания возиться с натуральной елью, можно присмотреться к искусственным. Оформитель Марина Печенцова советует литые елки. Их выплавляют в особых формах, и внешне они очень похожи на настоящие. Кстати, такое дерево вполне можно украсить электрогирляндой.

«Сейчас в моде гирлянды-нити, которые накручивают на каждую ветку. Эффект потрясающий! Гирлянду можно не снимать, а хранить ель вместе с ней», – говорит Печенцова.