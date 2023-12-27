«Может решить вопрос»: выяснилось, как Ивлеева избежит уголовного наказания

«Голой вечеринкой» блогерша Настя Ивлеева привлекла к себе внимание не только общественности, но и налоговых органов. Экс-ведущую «Орла и решки» проверяют по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере, пишет Mash .

Речь идет об уголовной ответственности с возможным лишением свободы до пяти лет. Однако, рассказал адвокат Тимур Харди, при грамотных действиях до УК может и не дойти — в кодексе допускается освобождение от ответственности тех, кто привлечен по налоговым преступлениям впервые, если они полностью выплатят сумму задолженности вместе с пенями и штрафами.

«Поскольку Ивлеева — человек состоятельный, я считаю, что она вполне может воспользоваться данной возможностью и решить вопрос с компенсацией государству тех сумм налогов, которые она по какой-то причине не доплатила», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Более того, подчеркнул собеседник, это было бы даже более правильное решение с точки зрения государства.

«К реальной уголовной ответственности — лишению свободы — за подобные действия привлекать не следует. Такие люди могут принести больше пользы бюджету, компенсировав причиненный ими ущерб деньгами», — подытожил он.

Ранее мы сообщали о том, что Ивлеева надеется на умение российского народа прощать.