«Может сгореть за недели»: онколог предупредил о рисках лейкозоподобного течения болезни, с которым столкнулась Лерчек

В конце февраля 2026 года стало известно, что у известной блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали рак желудка четвертой стадии. Опухоль была обнаружена случайно во время операции кесарева сечения, когда женщина рожала четвертого ребенка. До этого момента она не подозревала о смертельной болезни, списывая периодические недомогания и боли на общее состояние организма, а пройти полноценное обследование не могла из-за действовавшего домашнего ареста.

Диагноз оказался крайне тяжелым: метастазы распространились далеко за пределы первичного очага, поразив костную ткань и головной мозг. Именно такое обширное поражение соответствует четвертой стадии заболевания. Несмотря на это, Чекалина сохраняет относительную активность: она гуляет, занимается делами, посещает бассейн. Это породило волну обвинений в симуляции, однако факт наличия злокачественной опухоли подтвержден медицински. После курса химиотерапии блогер лишилась волос, побрилась наголо и периодически использует парик.

Врачи-онкологи отмечают, что в случае Лерчек опухоль развивается крайне стремительно, что является одновременно и плюсом, и минусом. Специалист, опрошенный Woman.ru, пояснил, что злокачественные клетки характеризуются неконтролируемым делением и потерей связей между собой, что позволяет им свободно мигрировать по организму. Чем больше органов вовлечено в процесс, тем выше стадия, однако организм до определенного момента способен функционировать относительно нормально. По мере деления клетки выбрасывают в кровь продукты жизнедеятельности, вызывая общую интоксикацию, и скорость этого деления определяет как течение болезни, так и ответ на терапию.

По словам онколога, высокая скорость течения требует незамедлительного лечения, так как в противном случае критическая масса опухолевой ткани может накопиться стремительно, и человек, чувствовавший себя лишь слегка нездоровым, может внезапно погибнуть. Однако у быстроделящихся клеток есть уязвимость: они гораздо чувствительнее к химиотерапии. Врач объяснил, что яд, циркулирующий в кровотоке, поглощается клетками, находящимися в фазе активного деления, тогда как «спящие» клетки на него практически не реагируют. С другой стороны, при столь активном темпе лечение превращается в гонку на опережение: организму необходимо успевать восстанавливаться между курсами, чтобы не допустить образования новой массы клеток, которая сведет на нет весь предыдущий эффект. Если же скорость деления обгоняет возможности терапии, прогноз становится крайне неблагоприятным.

Напомним, 13 апреля 2026 года суд вынес приговор бывшему мужу Лерчек, Артему Чекалину, приговорив его к семи годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении самой Валерии Чекалиной было приостановлено в связи с ее тяжелым заболеванием, и сейчас она полностью сосредоточена на лечении.