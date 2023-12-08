«Можно говорить о хороших перспективах»: выживут ли школьники, пострадавшие при стрельбе в Брянске

Двоих детей, пострадавших при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали на вертолете в Москву. Как сообщают РИА Новости , пациенты перенесли полет нормально, но остаются в тяжелом состоянии.

Врач общей практики Мария Беляева дала прогноз по здоровью школьников. По ее мнению, им удастся пережить непростую ситуацию.

«Раз заявлено, что состояние тяжелое, а не крайне тяжелое, к примеру, и было принято решение о транспортировке в Москву, значит, можно говорить о хороших перспективах», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, терапевт считает, что на шансах потерпевших выздороветь после огнестрельных ранений скажется оперативность оказания помощи и место, где их будут лечить.

«В Москве больше возможности оказать помощь на самом современном уровне. Это значительно улучшает прогноз», — подчеркнула Беляева.

Ранее выяснилось, как одноклассники травили устроившую стрельбу школьницу из Брянска.