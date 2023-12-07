«Сказал при всех, что от нее воняет»: выяснилось, как одноклассники травили устроившую стрельбу школьницу из Брянска

В Брянске ученица гимназии № 5 пронесла на уроки дробовик и устроила стрельбу. В результате погибла ее одноклассница, пятеро учеников и учитель находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести, сообщает SHOT .

Открытым остается вопрос о том, как нападавшей удалось пронести на территорию образовательного учреждения ружье. Как рассказала нам одна из учениц гимназии, рамка металлодетектора на входе была попросту отключена. Поэтому охранница могла и не обратить внимания на подозрительную школьницу.

«На входе рамка есть, какое-то время она работала, но приносила неудобства — она реагировала на все предметы из металла по типу брелоков. Поэтому сейчас она не работает. Охранница никого, кроме детей и учителей, не пропускала. Может быть, кого-то когда-то досматривала, но я не видела такого», — сообщила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Дарья Т.

Аналогичной информацией делятся жители Брянска в социальных сетях. Один из них, Сергей Ш., тоже отметил нерабочее состояние рамки металлодетектора.

«Рамка вроде бы раньше была, но не помню, чтобы работала. На входе, как и везде, бабушка-божий одуванчик из ЧОП, но деньги на охрану родители сдавали регулярно», — написал Сергей в одном из городских сообществ в соцсетях.

Еще одна пользовательница Анна Д. рассказала, из-за чего конкретно могла сорваться 14-летняя Алина, устроившая стрельбу. По ее словам, девочку действительно обижали одноклассники.

«Не издевались, но обзывали, смеялись над ней. Если это та самая Алина, то девочку очень жаль, но сейчас только слухи от детей. Однажды какой-то Максим сказал при всех, что от нее воняет, и некоторые ученики начали закрывать рты руками, делали вид, что их сейчас стошнит», — написала местная жительница.

Ранее психолог раскрыла, что могло спровоцировать школьницу из Брянска на стрельбу.