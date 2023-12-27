«Можно легко подбить танк»: боец СВО рассказал, как из дронов делают камикадзе

Казанский военный Тимофей Смирнов — профессиональный сапер. На фронте он обучился работать с квадрокоптерами. Он рассказал нашему корреспонденту, как снаряжает дроны для атаки на украинцев.

Как отметил Смирнов, взрывчатые вещества зависят от целей, которые ставят перед БПЛА.

«Для сбросов на противника в основном используют гранатометный выстрел ВОГ-30. Обычно эти снаряды кладут в автоматический гранатомет. Также цепляют обычные гранаты. Сам я тоже изготавливаю что-то, если есть запас взрывчатки», — перечислил варианты боец СВО в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако есть и дроны-камикадзе, которые управляются оператором с использованием особых очков. В них от первого лица видно, как летит дрон.

«В этих случаях применяют кумулятивный выстрел. Здесь надо что-то помощнее приматывать», — объяснил Смирнов.

В команде операторов беспилотников Тимофей уничтожал опорные пункты противника с блиндажами.

«Мы находили замаскированные наблюдательные пункты и технику и поражали с помощью коптера. Были цели еще круче, но я не могу о них рассказать — мы давали обещание. Но если говорить о мощности и возможностях, то дроном можно легко подбить танк. Если оператор опытный и попадет в слабое место, цель будет поражена», — подчеркнул военный.

По словам нашего собеседника, у каждого танка кормовая часть — самая слабая, а самая защищенная — это лобовая броня.

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