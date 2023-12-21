«Ни в коем случае не трогать»: разведчик СВО рассказал об опасностях суббоеприпасов

Несмотря на то, что у Киева очевидные проблемы с боеприпасами, ВСУ продолжают применять кассетные снаряды. Как говорят бойцы ВС РФ, особенно часто это оружие украинцы применяют при активных действиях россиян.

Что оставляют после себя «кассеты», нам рассказал солдат Анатолий Кольчинский. По его словам, кассетные снаряды бывают двух видов: «земля-земля» или «воздух-земля». Большой снаряд взрывается, и из него высвобождаются суббоеприпасы — небольшие взрывчатые части.

«Эти маленькие заряды взрываются либо в воздухе, либо уже при ударе об землю. Бывает такое, что они не разрываются и остаются лежать на земле. Сейчас поля просто усеяны этими суббоеприпасами. И когда ты берешь такой фрагмент в руку или ударяешь его ногой, он может сработать», — отметил боец, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По размеру и форме суббоеприпасы бывают разные. Могут быть, как граната, а могут — как небольшие шарики.

«Любой неразорвавшийся снаряд ни в коем случае не трогать! А суббоеприпасов сейчас больше, чем «лепестков». Вообще, кассетное оружие запрещено Венской конвенцией, но ВСУ использовали его несколько месяцев», — поделился Кольчинский.

Ранее мы рассказывали, как трое бойцов СВО едва не погибли из-за мины, выезжая из Бахмута.