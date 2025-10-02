Можно ли пересилить инстинкт самосохранения? Шокирующая история бойца, который сам себе ампутировал конечность

Военнослужащий, получивший тяжелое ранение в результате подрыва на взрывном устройстве, проявил невероятную силу воли и спас себе жизнь, проведя экстренную ампутацию собственной конечности. Об этом уникальном случае сообщил РИА Новости врач-анестезиолог спецподразделения «Ахмат» с позывным «Кетанов».

По словам медика, в результате инцидента — наступления на мину или попадания осколка — боец лишился ступни. Костные структуры были разрушены, и нога удерживалась лишь на фрагменте мягких тканей, что делало невозможным самостоятельное передвижение раненого для эвакуации. Понимая, что помощь может задержаться, военнослужащий по радиосвязи запросил сброс ножа с беспилотника и, проявив невероятную выдержку, самостоятельно отделил поврежденную часть ноги.

«Для меня это герой, крутой. Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал. То, что он сделал, во многом спасло ему жизнь — сам себе помог эвакуироваться и выжил», — отметил врач.

В медицинском учреждении бойцу провели необходимую операцию по формированию культи и направили на реабилитацию. Врач также отметил, что благодаря возможностям современного протезирования, пациент имеет все шансы на возвращение к активной жизни.

Ранее сообщалось о том, что хабаровские врачи внедрят новые технологии в лечении тяжелых боевых ранений.