Можно ли подхватить сифилис из пакета с одеждой на маркетплейсах: врач дал один точный ответ

Дерматовенеролог Алексей Силин объяснил, почему бояться инфекции при примерке покупок не стоит: возбудитель быстро погибает вне организма.

Ассистент кафедры дерматовенерологии Пироговского Университета Алексей Силин оценил вероятность инфицирования сифилисом при примерке одежды, заказанной через интернет-площадки. Своими соображениями специалист поделился в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, риск заболеть таким способом практически отсутствует. Медик пояснил, что бактерия Treponema pallidum, или бледная трепонема, являющаяся возбудителем недуга, чрезвычайно неустойчива вне человеческого организма. На сухих поверхностях, включая ткань одежды, микроорганизм гибнет почти мгновенно.

Силин подчеркнул, что основная масса случаев заражения сифилисом происходит вследствие незащищенных половых контактов. Бытовой путь передачи фиксируется крайне редко и возможен лишь при продолжительном и близком общении с носителем, имеющим открытые признаки болезни.