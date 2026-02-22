Можно ли раздавать вещи умершего до 40 дней: честный ответ протоиерея православным

В Православной церкви объяснили, почему не стоит слепо следовать народным поверьям, связанным с поминовением усопших. Священнослужитель призвал верующих не бояться раздавать личные вещи покойного раньше установленного срока, пишет RZNonline.ru .

Протоиерей Дионисий Свечников разъяснил позицию Православной церкви относительно распространенного суеверия о запрете на раздачу вещей умершего до наступления сорокового дня. В беседе с порталом «Азбука веры» священнослужитель подчеркнул, что это мнение не имеет под собой церковных оснований.

По словам протоиерея, Церковь действительно придает особое значение третьему, девятому и сороковому дням после кончины человека. Эта традиция, как пояснил священник, берет начало в духовных трудах Макария Александрийского. Считается, что в первые два дня душа в сопровождении ангелов посещает дорогие ей при жизни места, а на третий день предстает перед Богом.

Однако представление о необходимости выдерживать сорокадневный срок для передачи имущества усопшего является ошибочным. Дионисий Свечников отметил, что раздавать личные вещи можно в любое время. Главное условие заключается в том, чтобы этот поступок сопровождался искренней просьбой помолиться об упокоении души. В таком случае помощь ближним становится актом милосердия, а не пустым соблюдением устоявшегося обычая.

Кроме того, священнослужитель призвал верующих отказаться от суеверных практик, не имеющих отношения к христианству. В частности, он упомянул традицию оставлять перед фотографией умершего еду или алкоголь, назвав это пережитками язычества. Истинное поминовение, по словам протоиерея, должно выражаться в молитве, участии в церковных богослужениях и совершении добрых дел в память об усопшем.