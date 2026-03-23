Можно ли победить старость: профессор раскрыл жесткую правду на ближайшие годы

Российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга, выступил на конференции в МГУ с утверждением, что довести продолжительность жизни большинства людей до 120 лет в обозримой перспективе не удастся. По его словам, современная медицина пока не способна настолько сильно затормозить процессы старения организма. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский на конференции «День Бластима 2026» в МГУ имени Ломоносова, сообщает ТАСС .

Исследователь отметил, что переход рубежа в 110 лет встречается крайне редко, и такие случаи носят единичный характер. Нет оснований полагать, что в ближайшем будущем они станут массовыми. Идею о достижении человеком 150 лет он назвал смелой гипотезой, а не научным прогнозом.

Ученый обратил внимание, что рост ожидаемой продолжительности жизни, набравший темпы в XX веке, в последние десятилетия в благополучных странах существенно замедлился, а в некоторых и вовсе остановился. Из этого, по его мнению, следует жесткий вывод: классическая медицина исчерпала свои возможности. Она научилась справляться с инфекциями, лучше бороться с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, но не может радикально изменить сам процесс старения.

Для дальнейшего продвижения в этом направлении, подчеркнул эксперт, требуются прорывные открытия в биологии старения, которые позволят существенно повлиять на механизмы деградации клеток и тканей.

При этом профессор напомнил, что продолжительность жизни эволюционно пластична. На примере приматов он показал, что существенные сдвиги в сторону долголетия возможны даже за относительно короткое время: за 7 миллионов лет после видового расхождения с обезьянами люди удвоили свою продолжительность жизни.