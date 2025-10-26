Можно ли выкладывать фото детей, не прошедших крещение

В Русской православной церкви прокомментировали распространенные предубеждения относительно публикации фотографий детей, которые еще не прошли обряд крещения. Некоторые родители избегают выкладывать снимки, считая, что таким образом защищают ребенка от негативного воздействия, сообщает Царьград .

В Московском патриархате подчеркнули, что крещение не следует рассматривать исключительно как защиту от «дурного глаза». Главная цель таинства — начало новой жизни ребенка и открытие пути к вечности.

После крещения дети получают духовную поддержку через молитвы, в том числе со стороны родителей. Вместе с тем, представители церкви рекомендуют не злоупотреблять размещением личных данных в интернете, поскольку это противоречит духовному смыслу веры.

