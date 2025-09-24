Можно ли выжить после встречи с «дьяволом» Гобари? Жуткая находка на берегу реки шокировала жителей индийской деревни

На берегу реки Гобари в Индии было обнаружено тело женщины, ставшей жертвой нападения крокодила.

Трагедия разыгралась, когда 37-летняя Лашкими Далей занималась рыбной ловлей. Как сообщает Times of India, рептилия неожиданно набросилась на женщину, утащив ее под воду.

К поискам пропавшей незамедлительно подключились не только сотрудники спасательных служб и лесного департамента, но и местные жители из соседнего поселения. Несмотря на усилия, обнаружить останки удалось лишь спустя сутки. Тело было сильно изувечено – крокодил успел съесть половину жертвы.

Как выяснилось, у погибшей остались супруг и три дочери, не достигшие совершеннолетия. Власти уже постановили выплатить семье погибшей компенсацию в размере одного миллиона индийских рупий (примерно 946 тысяч рублей).

Ранее сообщалось о том, что в Индии самка крокодила выползла из канавы и напала на двоих жителей села.