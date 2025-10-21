Можно ли защититься от гриппа зимой с помощью прививок и витаминов

Уже сейчас стоит задуматься о мерах защиты перед ожидаемым зимним ростом заболеваемости гриппом. Об этом эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил в интервью изданию « Абзац ». По прогнозам специалистов НИИ имени Смородинцева, пик эпидемии придется на декабрь.

По словам Онищенко, лучший способ профилактики — своевременная вакцинация. Он подчеркнул, что делать прививки стоит заранее, а при первых признаках недомогания следует носить маску и избегать контактов с другими людьми. Особое внимание рекомендуется уделять здоровью детей, поскольку они чаще заражаются сезонными вирусами.

Масочный режим вводить не планируется, но использовать защитные средства при болезни все же нужно. Кроме того, важно поддерживать организм витаминами, но принимать их следует строго по назначению врача. Распространенное мнение о том, что можно «напиться витаминов» на весь сезон, ошибочно — они не накапливаются, отметил академик.

Онищенко также напомнил, что крепкий иммунитет формируется не только за счет медицинских мер, но и благодаря правильному образу жизни. Он посоветовал соблюдать режим сна, избегать переохлаждения и поддерживать умеренную физическую активность. При появлении симптомов вирусного заболевания необходимо сразу обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.