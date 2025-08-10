Можно лизать: в Подмосковье появился замороженный квас

В магазинах Московской области теперь запросто можно найти замороженный квас. Но не в бутылке, а в форме мороженого. Об этом передает информационный портал REGIONS.

В информационном сообщении было указано, что компании, занимающиеся производством мороженого, начали выпускать замороженный квас. Цена за порцию составляет примерно 25 рублей, что делает продукт доступным для широкого круга потребителей.

В сообщении отметили, что теперь можно не просто пить квас, а наслаждаться его традиционным русским вкусом, облизывая на палочке.

Новинка уже успела себя хорошо зарекомендовать и пользуется спросом, признаются ритейлеры. Сами же покупатели считают, что замороженный квас более чем к месту в летнюю жару.

Правда, сейчас в Москве довольно умеренные температуры, но еще впереди три недели лета как минимум, и все может измениться в более жаркую сторону в любой момент, как известно.

