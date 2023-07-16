«Можно полностью изменить жизнь»: эзотерик рассказала, чего ждать от приближающегося Новолуния

Ясновидящая Инесса Алиева рассказала, чего ждать от приближающегося Новолуния, которое состоится 17 июля. Эзотерик объяснила, как этот период повлияет на человечество и как можно изменить всю свою жизнь за три энергетически сильных дня.

По словам собеседницы, Новолуние состоится в знаке Рака и символизирует начало нового месяца.

«Это отличное время для планирования, загадывания желаний, исправления ошибок и выхода на новый уровень во всех сферах жизни. Лучше всего находиться с семьей, решать какие-то бытовые вопросы, отдыхать или устроить праздник. Очень важно благодарить свой род», — рассказала Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая отметила, что астрономическое событие может серьезно повлиять на эмоциональное состояние и преподнести некоторые испытания.

«В это время не стоит начинать новые проекты, делать операции или совершать крупные покупки. Нежелательно путешествовать. Лучше отдать долги, решить накопившиеся проблемы и заниматься творчеством. Можно заниматься физическими нагрузками, но не стоит злоупотреблять», — объяснила ясновидящая.

В следующие несколько дней после Новолуния, подчеркнула Алиева, можно полностью изменить свою жизнь.

«Можете совершить то, на что не хватало смелости или были какие-то препятствия. Старайтесь быть осторожнее и не наговорить ничего лишнего, потому что энергии Луны взращивают любые семена, которые вы посеете. Надо следить за языком и визуализировать свою лучшую жизнь», — добавила собеседница.

Также, по словам Алиевой, в дни Новолуния можно очиститься от любых негативных влияний и очистить карму. Желательно избавляться от обид, болезненных связей в прошлом, блоков и преград.

Ранее ясновидящая предсказала, когда может закончиться спецоперация.