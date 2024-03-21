«Можно потерять ориентацию»: врач раскрыла, почему опасно мыть голову, наклонившись над ванной

Женщины часто моют голову, просто наклонившись над ванной, а не становясь под душ. Это позволяет сэкономить время, но иногда несет серьезную угрозу. Об этом предупредила физический реабилитолог, тренер адаптивной физической культуры, тренер Международной федерации йоги София Агапова.

Многое зависит от того, сколько времени приходится провести в такой позе. Если здоровый человек несколько минут простоит, наклонившись вперед, с ним ничего не случится.

«А вот слишком длительный наклон может привести к напряжению шеи, спины и плеч, вызывая дискомфорт и боль. Также есть заболевания, при которых подобная поза будет провокатором, приводящим к возникновению или усилению боли. Такое положение повышает внутриглазное давление, что опасно при глаукоме. При заболевании ЛОР-органов от подобного положения стоит воздержаться, чтобы не усиливать отек», — отметила Агапова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Гипертоникам вообще стоит отказаться от такого способа мытья головы, ведь из-за наклона давление может повыситься. Опасно это и в случае других недугов.

«Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова, и они потеряют ориентацию в пространстве. Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли», — добавила эксперт.

Она советует все-таки мыть голову сидя или стоя, потому что этот вариант наиболее безопасен для всех.

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